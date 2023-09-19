Мир не может допустить «замороженную войну» России против Украины — Дуда
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не может допустить, чтобы российская агрессия против Украины превратилась в «замороженную войну».
Об этом сообщает Guardian.
Дуда во время Генассамблеи ООН призвал «мужественных и дальновидных» лидеров выступить против «имперской политики» российского диктатора Владимира Путина. Он добавил, что полномасштабная агрессия России против Украины привела к «огромным глобальным проблемам» и подвергла испытанию международный мировой порядок.
«Впервые за долгое время россияне показали лицо, которое мы знали сотни лет. Они считали, что окружающие их народы должны подчиняться им. Мы говорим нет», — сказал Дуда.
Дуда добавил, что «жестокая» война РФ против Украины должна закончиться и что ее нельзя «превратить в замороженную войну».
«Этого можно добиться только путем восстановления полной территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — сказал он.
Дуда отметил, что Польша участвует в инициативах по привлечению России к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и что она «решительно» поддерживает работу международного уголовного суда и международного суда.