Мир не может допустить «замороженную войну» России против Украины — Дуда 19 сентября, 21:26 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не может допустить, чтобы российская агрессия против Украины превратилась в «замороженную войну».

Об этом сообщает Guardian.

Дуда во время Генассамблеи ООН призвал «мужественных и дальновидных» лидеров выступить против «имперской политики» российского диктатора Владимира Путина. Он добавил, что полномасштабная агрессия России против Украины привела к «огромным глобальным проблемам» и подвергла испытанию международный мировой порядок.

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«Впервые за долгое время россияне показали лицо, которое мы знали сотни лет. Они считали, что окружающие их народы должны подчиняться им. Мы говорим нет», — сказал Дуда.

Дуда добавил, что «жестокая» война РФ против Украины должна закончиться и что ее нельзя «превратить в замороженную войну».

«Этого можно добиться только путем восстановления полной территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — сказал он.

Дуда отметил, что Польша участвует в инициативах по привлечению России к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и что она «решительно» поддерживает работу международного уголовного суда и международного суда.