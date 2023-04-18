Утечка документов США: генсек ООН Гутерриш разозлился на Зеленского из-за своего визита в Украину — WP 18 апреля, 18:06 Генсекретарь ООН в Киеве 8 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был недоволен тем, что вынужден был присутствовать на церемонии награждения защитниц Украины во время визита в Киев 8 марта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов США.

По данным WP, США прослушивали разговоры Гутерриша с другими официальными лицами ООН.



В одном из документов сказано, что после встречи Гутерриша с Зеленским 8 марта и их совместной пресс-конференции генсек ООН пожаловался своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что «сильно раздражен» неожиданной церемонией награждения в честь Международного дня борьбы за права женщин, на которой присутствовал.

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По словам помощников, мероприятие, на котором президент Украины вручал награды защитницам в форме, было организовано без ведома Гутерриша, и пресс-служба Зеленского позже опубликовала фотографии, на которых «генсек ООН приветствует военнослужащих одной из сторон российско-украинской войны».

Гутерриш неоднократно осуждал полномасштабную войну России против Украины, а во время пресс-конференции в Киеве заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в ее международно признанных границах. Судя по слитым документам, Гутерриш «старался в это время не улыбаться».

Также, судя по перехваченному разговору, генсек ООН сказал Дюжаррику, что отправился в Украину, чтобы помочь, но украинская сторона «делает все, чтобы нас устранить».

Дюжаррик в разговоре с WP подтвердил, что генсек ООН «действительно был неприятно удивлен тем, что церемонию награждения добавили ​​без консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами». Он категорически опроверг использование термина «устранить».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Radio NV назвал слив секретных документов Пентагона стандартной специальной информационной операцией, а опубликованные документы — комбинацией правды и вымышленных фактов.

В публикации документов обвиняют 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.



6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным СМИ, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

