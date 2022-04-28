«Представляю свою семью в одном из этих домов». Генсек ООН посетил Бородянку 28 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Генсек ООН Гутерриш прибыл в Бородянку, разрушенную войсками РФ (Фото:OCHA Ukraine/Twitter)

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку Киевской области, разрушенную российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

«Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой», — сказал он.

Видео дня

Гутерриш прибыл в Украину после визита в Москву и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.



За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.



Под завалами обнаружили тела 41 погибшего.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.