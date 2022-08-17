Генсек ООН Гутерреш приехал во Львов

17 августа, 17:11
Антониу Гутерреш во Львове в среду, 17 августа 2022 года (Фото:UN Spokesperson / Twitter)

Антониу Гутерреш во Львове в среду, 17 августа 2022 года (Фото:UN Spokesperson / Twitter)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, приехал во Львов.

Об этом сообщает спикер генсека в Twitter. В четверг Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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https://twitter.com/UN_Spokesperson/status/1559902789719003137

Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик накануне сказал, что Гутерреш обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и «политическое решение» полномасштабной войны, развязанной Россией.

Ранее в ООН заявили, что готовы помочь Международному агентству по атомной энергии с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, которая в последние недели все чаще подвергается вражеским обстрелам.

Инфографика: НВ

В канцелярии Реджепа Эрдогана сообщили, что тот хочет обсудить с украинским президентом отношения Украины с Турцией и возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны России против Украины.

Антониу Гутерреш приезжал в Киев с визитом 28 апреля. В это время Россия нанесла ракетный удар по столице Украины.

https://www.youtube.com/embed/LD3JrM7i9pg
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов ООН Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Генсек ООН Антониу Гутерреш Война России против Украины

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