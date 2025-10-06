Убийство российским FPV-дроном. Франция начала расследование гибели своего журналиста в Украине

6 октября, 08:52
Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб 3 октября возле Дружковки Донецкой области (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана в результате атаки российского FPV-дрона в Украине. Об этом сообщает Le Figaro .

Расследование было поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти. Дело было открыто по факту военного преступления.

Как отмечает Le Figaro, обвинение в военном преступлении заключается в «умышленном посягательстве на жизнь и физическую или психическую неприкосновенность лица, защищенного международным гуманитарным правом».

Это обвинение также охватывает «преднамеренное нападение на гражданское население как таковое или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях».

3 октября после атаки FPV-дрона российских оккупационных войск возле Дружковки Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан, а журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченко получил ранение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на жилете французского журналиста была маркировка PRESS, однако РФ проигнорировала его.

Лалликан стал третьим французским журналистом, убитым в Украине российскими кафирами после начала полномасштабного вторжения — ранее погибли репортер телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф и видеокоординатор агентства AFP Арман Солдин.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Франция Война России против Украины Военные преступления РФ Журналіст Российская агрессия

Поделиться:

