Си Цзиньпин не принял положительно. В ISW оценили попытки Путина сформировать антизападную коалицию в ООН 1 апреля, 07:27 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ, которая, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции в ООН.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В новой концепции Запад изображается как антироссийская и международная дестабилизирующая сила. По мнению российских «геостратегов», против Москвы развязана гибридная война со стороны США и их «сателлитов».

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«Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока», — говорится в сообщении.

В институте считают, что предложение Путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Россию не было воспринято положительно, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом.

Аналитики отмечают, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало стимулов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению.

Также в ISW предполагают, что Кремль решил обнародовать новую внешнеполитическую концепцию в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих усилий в Организации, направленных на формирование антизападной коалиции.

31 марта диктатор Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики РФ. В ней США называют «главным проводником антироссийской линии», а Россию — «оплотом русского мира».