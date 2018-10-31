Антиукраинские санкции России. Что рассказали в правительстве РФ и по кому могут ударить ограничения

В ближайшее время документ о санкциях подпишет глава правительства РФ Дмитрий Медведев, затем его опубликуют

Антиукраинские санкции России коснутся почти 400 предприятий и 50 человек. Как передает информагентство Интерфакс со ссылкой на источник в Кабинете Министров Российской Федерации, завершается работа над постановлением о введении экономических мер против Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Российское разоблачение

Предполагается, что санкции коснутся около 360 предприятий и более 50 физических лиц в Украине. Источник заверил, что в списке "будет много интересных открытий для граждан Украины".

В частности, в перечень войдут украинские лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов по поводу отношений Украины и России, но при этом "не против заработать на этих самых отношениях". Сообщается, что в ближайшее время документ будет передан на подпись главы российского правительства Дмитрия Медведева, а после подписания - опубликован.

Аморальный бизнес

В санкционный список вряд ли могут войти представители действующей украинской власти. Вероятно, там будут оппозиционные политики, которые имеют связи с Россией, предположила политолог Олеся Яхно.

В списке "будет много интересных открытий для граждан Украины"

По ее словам, российские санкции не смогут существенно повлиять на украинскую экономику, ведь страны значительно ослабили свои бизнес-связи. Яхно предположила, что санкционные меры прежде всего направлены на внутренний российский электорат.

"Россия делает это против себя, потому что пространство экономического сотрудничества Украины и России сократилось во много раз. Если и наблюдаем какие-то контакты, то это точно связи не тех политиков, которые при власти. В этом случае, возможно, региональное сотрудничество будет приостановлено", - рассказала Яхно.

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Российские санкции пойдут на пользу Украине, ведь вести бизнес со страной-агрессором - аморально, отметил руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Если мы просим санкции у западных партнеров, то каким образом можем оправдать свою собственную торговлю с врагом. Торговлю, которая часто не касается принципиальных для Украины отраслей. Мы тратим сотни долларов, если не миллиарды своих долларов, чтобы поддерживать российскую экономику", - отметил Огрызко.

Удар по предпринимателям

Украинские предприятия в основном поставляют в Россию трубы, а также аграрную и пищевую продукцию, поэтому санкции будут направлены против этого бизнеса, заявил экономист Владимир Лановой.

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Он отметил, что среди этих бизнесменов также политики и олигархи. По словам экономиста, эти меры могут существенно ударить по украинским предпринимателям, ведь переориентировать их продукцию на другие рынки практически невозможно.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

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Ранее сообщалось, что в июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции по отношению к 14 физическим лицам и 30 юридическим из России.