Польский журналист и политолог Кароль Лучка в интервью Radio NV — об избиении украинской пары во Вроцлаве и антиукраинских настроениях в Польше.

— К сожалению, произошел неприятный инцидент: по интернету сейчас распространяются кадры нападения группы молодых людей на пару — мужчину и женщину. На мужчину напали как минимум трое. Из открытых источников пока известно, что конфликт мог возникнуть на национальной почве: нападавшим не понравился акцент этих людей. Что можно сказать о реакции в Польше? Есть ли уже официальная реакция со стороны институтов? Что говорят полиция и представители различных политических кругов?

Реклама

— Первая реакция будет, как обычно. Это не первый случай в Польше. К сожалению, подобные весьма прискорбные инциденты — нападения на украинцев на почве национальной принадлежности — повторяются и продолжаются в Польше уже некоторое время.