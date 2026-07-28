«Нападения происходят повсюду». Настроения в польском обществе сейчас скорее антиукраинские, чем проукраинские — интервью с Каролем Лучкой

28 июля, 04:25
NV Премиум
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В Польше трое мужчин напали на украинцев из-за акцента (Фото: Скриншот видео Threads karina130384)

В Польше трое мужчин напали на украинцев из-за акцента (Фото: Скриншот видео Threads karina130384)

Автор: Олег Билецкий

Польский журналист и политолог Кароль Лучка в интервью Radio NV — об избиении украинской пары во Вроцлаве и антиукраинских настроениях в Польше.

— К сожалению, произошел неприятный инцидент: по интернету сейчас распространяются кадры нападения группы молодых людей на пару — мужчину и женщину. На мужчину напали как минимум трое. Из открытых источников пока известно, что конфликт мог возникнуть на национальной почве: нападавшим не понравился акцент этих людей. Что можно сказать о реакции в Польше? Есть ли уже официальная реакция со стороны институтов? Что говорят полиция и представители различных политических кругов?

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— Первая реакция будет, как обычно. Это не первый случай в Польше. К сожалению, подобные весьма прискорбные инциденты — нападения на украинцев на почве национальной принадлежности — повторяются и продолжаются в Польше уже некоторое время.

Теги:   Польша Украина-Польша Украинцы в Польше Интервью NV Радио NV

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