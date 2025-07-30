«Путин не заслуживает дополнительного времени»: в Сенате США выступили за ужесточение санкций против РФ

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин «не заслуживает дополнительного времени» для того, чтобы прекратить войну в Украине, поэтому голосование за законопроект об усилении санкций против РФ надо ускорить.

Об этом он заявил Суспільному в среду, 30 июля.

«Все что делает президент [Дональд Трамп] - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%», — сказал Блюменталь, который является соавтором законопроекта об антироссийских ограничениях.

Он рассказал, что сейчас в Сенате есть 85 сторонников документа, при необходимости возможно набрать 90 голосов, поэтому принятие законопроекта — «вполне достижимая и необходимая цель».

«Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной», — сказал сенатор.

Блюменталь добавил, что усиление санкций «поможет остановить войну», и «Путин должен это понять».

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США, заявив, что «мы это проходили».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

29 июля Трамп сказал, что у российского диктатора есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.