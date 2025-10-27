Стармер объяснил, почему «украинские перспективы улучшились» после введения Трампом санкций против РФ

Об этом Стармер заявил в опубликованном 27 октября интервью агентству Bloomberg.

«Мы находимся в более выгодном положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события», — заявил политик.

Как пишет издание, новый пакет антироссийских санкций против США свидетельствует, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров, направленные на то, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию по отношению к диктатора РФ Владимиру Путину, наконец принесли результаты.

«Самым важным событием я бы назвал то, что мы сделали в отношении санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС выступил со своим последним пакетом мер — и все это за несколько дней. Это оказало глубокое влияние на экономику России», — сказал Стармер.

По словам британского премьера, он 26 октября разговаривал с президентом Трампом по телефону — о том, чтобы оказать давление на Китай с целью прекращения закупок российской нефти. Кроме того, политик обсуждал с главой Белого дома поставкки ракет дальнего действия для Украины.

«Трамп встречается с президентом Си на этой неделе. Я разговаривал с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я считаю, что это важно в этом отношении», — сказал Стармер.

Премьер-министр Британии также призвал европейских союзников ускорить принятие решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине — аргументируя, что в сочетании с санкциями это может показать диктатору Путину, что поддержка Украины Западом будет длиться дольше, чем способность российской экономики выдерживать развязанную Кремлем войну.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. Однако впоследствии она была отменена — в частности после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Американские медиа писали, что во время этого разговора Рубио убедился в неуступчивой позиции России.

По данным Bloomberg, именно мнение Рубио имело решающее значение для решения Трампа ввести первые санкции против России (компаний Лукойл и Роснефть) с момента его возвращения на пост президента США.

23 октября в Белом доме заявили, что встреча Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».

27 октября Сергей Лавров пожаловался на то, что администрация президента США Дональда Трампа «радикально» изменила свой подход к урегулированию войны РФ против Украины по сравнению с позицией во время саммита на Аляске.

«Сейчас [представители администрации президента США] говорят только о немедленном прекращении огня, а потом история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят и пытаются „выкрутить руки“ этой администрации», — заявил Лавров в присущем российской пропаганде стиле.