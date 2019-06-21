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«Топали ножками и визжали»: украинский депутат рассказал о реакции российских делегатов на его выступление

Вчера, 17:39
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«Топали ножками и визжали»: украинский депутат рассказал о реакции российских делегатов на его выступление - фото

REUTERS / Irakli Gedenidze

Протесты в Грузии были спровоцированы приездом российских депутатов

Российские депутаты были возмущены выступлением представителя украинской делегации, нардепа Виктора Еленского во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии.

Об этом сам Еленский рассказал в эфире Радио Свобода.

По его словам, представители делегации РФ выразили свое недовольство, когда он обратился со словами поддержки к участникам акции протеста возле гостиницы, где остановились делегаты. Все это происходило под возгласы «Слава Украине».

В частности, депутат Государственной думы РФ, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов обвинил Еленского в подстрекательстве протестующих и оскорблениях в адрес президента России Владимира Путина.

«Это [события возле гостиницы] было на фоне лозунгов против российской агрессии и известных оценок президента Путина. И когда я вернулся в отель, то, конечно, они топали ножками, визжали, звали охрану, чтобы меня удалить. Я тогда сделал заявление для прессы и приехал в украинское посольство, а Межпарламентская ассамблея православия свою работу, по сути, прекратила, и российская делегация спешно покинула Тбилиси», — сказал украинский депутат.

Сейчас Еленский находится в посольстве Украины в Тбилиси.

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.

Теги:   Грузия Россия Тбилиси

Спецтема   Протесты в Грузии

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