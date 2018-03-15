Антироссийские санкции будут сохранены до возвращения Крыма Украине - Госдеп США

Введенные США в связи с крымскими событиями санкции против России сохранятся до возвращения полуострова Украине, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, распространенном на сайте ведомства.

"Мы подтверждаем наши обязательства о признании суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ. Крым является частью Украины, связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что крымский референдум 2014 года был "сфабрикованным и незаконным", а решение о воссоединении Крыма с Россией было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск". В Госдепе также отметили, что население Крыма, в частности, крымские татары, этнические украинцы, а также "члены гражданского общества, активисты, независимые журналисты" подвергаются репрессиям.

Дипломат, комментируя посещение президентом РФ Владимиром Путиным полуострова накануне, заявила, что он "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран".

Напомним, что 14 марта накануне выборов президента России действующий российский лидер Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым.

Ожидается, что в аннексированном Крыму Путин проголосует на выборах президента РФ, которые назначены на 18 марта 2018 года - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

Автономная Республика Крым была незаконно аннексирована Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.