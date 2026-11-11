Уже этой зимой Украина может испытать первую европейскую систему защиты от баллистики, которую разрабатывает совместно с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 11 ноября, на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которую транслировало Суспільне.

Реклама

«Надеюсь, что зимой мы испытаем новую, первую европейскую противобаллистическую систему и получим определенные результаты», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество важно для безопасности не только Украины, но и всей Европы. И отметил, что Украина не сможет реализовать такой проект без помощи партнеров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Дания присоединится к созданию европейской противоракетной системы FREYJA, в частности, через производство радиолокационных систем.

По ее словам, в Дании будет создан специальный офис, который будет координировать сотрудничество между оборонными предприятиями и государствами, участвующими в разработке FREYJA.

Антибаллистическая программа FREYJA — что известно

В апреле 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность создания антибаллистической системы в сотрудничестве с европейскими странами в течение 2027 года.

Україна разом з іншими європейськими державами розробляє захищену систему для протиповітряної та протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтеранативою Patriot / Инфографика: NV

13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании договорились создать интегрированную коалицию антибаллистической защиты совместно с Украиной.

Также 13 июля украинская оборонная компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для системы противовоздушной обороны Freyja. В сентябре в компании Fire Point сообщали, что первые боевые испытания системы Freyja запланированы на середину 2027 года.