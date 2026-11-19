В Париже в ближайшие недели состоится новая встреча партнеров в рамках антибаллистической программы Freyja.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания Коалиции желающи" в Берлине в четверг, 19 ноября, сообщило Интерфакс-Украина.

Макрон назвал приоритетной задачей оказание поддержки Украине в кратчайшие сроки.

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«Именно это мы и делаем — поставляем новые радары и системы наведения, а также ускоряем работу в рамках инициативы Freyja», — пояснил президент Франции.

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По словам Макрона, на повестке дня новой встречи по проекту Freyja будут средства противодействия беспилотникам и баллистическим ракетам.

Он призвал всех участников коалиции приложить максимум усилий для укрепления украинской ПВО,

«Все, кто располагает ракетами-перехватчиками, должны их передать. Все, кто имеет возможность предоставить дополнительные разведывательные данные, должны поделиться ими. Все, кто может предоставить средства обороны для защиты граждан Украины, должны сделать это сейчас», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

13 июля 2026 года лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании договорились создать интегрированную коалицию антибаллистической защиты совместно с Украиной.

Україна разом з іншими європейськими державами розробляє захищену систему для протиповітряної та протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтеранативою Patriot / Инфографика: NV

Также 13 июля украинская оборонная компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для системы противовоздушной обороны Freyja. В сентябре в компании Fire Point сообщали, что первые боевые испытания системы Freyja запланированы на середину 2027 года.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что украинская ракета для противодействия баллистике в рамках программы Freyja уже готова, а партнеры завершили работу над первой составляющей системы — датским радаром.