Марионетки Кремля попросили Путина рассмотреть вопрос о присоединении захваченных территорий Украины к РФ 28 сентября, 13:03 Россия разместила пропагандистские баннеры на захваченных территориях Украины на фоне проведения псевдореферендумов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Марионетки российских оккупантов в частично оккупированных Луганской и Херсонской областях обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении захваченных территорий Украины к РФ.

С таким обращением выступил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник и херсонский коллаборант Владимир Сальдо, пишут пропагандисты РИА Новости.

Вероятно, за ними последуют и марионетки Кремля на захваченных территорий Донецкой и Запорожской областей.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.