КНДР признала псевдореферендумы РФ и аннексию захваченных территорий Украины 4 октября, 09:58 Ким Чен Ын поддержал действия Путина в Украине (Фото:KCNA via Reuters)

КНДР признала незаконные псевдореферендумы РФ в части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и аннексию этих захваченных оккупантами территорий Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает KCNA.

В северокорейском политическом ведомстве заявили, что псевдореферендумы проведены «законным способом» и в них «отражалась воля местных жителей, и большинство избирателей поддержало вхождение в состав России».

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В КНДР также обвинили Совбез ООН и США во «вмешательстве во внутренние дела независимых стран».

По мнению пропагандистов Северной Кореи, ООН «посягают на на суверенное право и коренные интересы суверенного государства».

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.