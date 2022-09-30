Страны ЕС осудили решение Путина об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября, 16:33 30 сентября Путин и марионетки Кремля подписали «договора» об аннексии территорий Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Страны-члены Евросовета решительно отвергли и осудили решение российского диктатора Владимира Путина аннексировать захваченные украинские территории.

«Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность», — говорится в заявлении Евросовета.

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Страны ЕС заявили, что не признают и никогда не признают псевдреферендумы и аннексию территорий Украины.

«Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии», — добавили там.

В Евросовете также подчеркнули, что поддерживает Украину и ее народ. Страны ЕС отметили, что Киев осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и «имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ».

«Ядерные угрозы Кремля, военная мобилизация и стратегия, направленная на ложное представление территории Украины как российской и утверждение, что война сейчас может идти на территории России, не поколеблют нашу решимость. Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войн», — резюмировали там.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.