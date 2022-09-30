Путин проходит точку невозврата в войне против Украины — The Guardian о дне аннексии 30 сентября, 11:28 Путин готовится аннексировать захваченные с конца февраля украинские территории, угрожая ядерным оружием (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin vai Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин проходит точку невозврата, которая приведет к затягиванию войны, пишет The Guardian в день аннексии Россией захваченных территорий Украины.

Издание отмечает, что фарс по «подписанию договоров» ознаменует серьезную эскалацию войны против Украины на фоне угроз диктатора защищать захваченные территории всеми доступными средствами. The Guardian напоминает, что Путин заявил о готовности применить ядерное оружие, чтобы предотвратить усилия Украины по освобождению своей суверенной территории.

Видео дня

Отмечается, что российский диктатор проходит точку невозврата, которая приведет к затягиванию войны и лишит Россию даже самого отдаленного шанса на переговоры, так как страна-агрессор будет вынуждена вести бесконечную борьбу за украинские территории, часть которых она в даже не контролирует на данный момент.

«Путин повышает ставки. Это демонстрация того, что Россия не готова к переговорам, не готова идти ни на какие уступки и готова использовать любые имеющиеся в ее распоряжении средства для достижения своих стратегических целей. В том числе и ядерное оружие. Российское руководство сказало об этом прямо, без всяких колебаний», — сказала политический аналитик и основатель R.Politik Татьяна Становая.

Издание подчеркивает, что конкретно не конкретизируются территории, которые планирует аннексировать РФ. Накануне пропагандисты сообщили, что будут подписаны четыре договора, соответствующие четырем регионам, которые Россия планировала аннексировать. Кремль может раскрыть детали того, на присоединение каких территорий он претендует, только во время церемонии подписания.

Говорится также о том, что решение Путина — это попытка остановить украинское контрнаступление, которое заставило Россию отступить с большей части Харьковской области и теперь грозит освобождению территорий Донбасса. Путин надеется, что угроза тотальной войны применения ядерного оружия уменьшит поддержку наступления ВСУ Западом.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

29 сентября Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.