«РФ подавится этими территориями». Кулеба заявил, что поддержка Западом Украины после попыток аннексии усилится
Кулеба назвал первое последствие РФ после попытки аннексировать украинские территории (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)
Запад усилит поддержку Украины после попыток России аннексировать захваченные РФ украинские территории, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Президент Украины, работая из Киева, прошлую и эту неделю, я и премьер-министр в Нью-Йорке на Генассамблее ООН добились того, что не просто партнеры готовы осудить самым строгим образом возможное решение Путина об аннексии, но и усилить военную, финансовую поддержку Украины в ответ», — рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.
По словам Кулебы, первым последствием для России после аннексии будет то, «что она просто подавится этими новыми кусками территории, которые пытается аннексировать».
«Также никто не будет признавать эту аннексию, и не будет никаких сдерживающих факторов для Украины с точки зрения ведения боевых действий по освобождению этих территорий. Никто не будет хватать нас за руку и говорить: „А теперь стойте, теперь туда нельзя“», — пояснил министр.
Кулеба добавил, что Киев полностью изменил логику западных партнеров, которая была после 2014 года и первое время после полномасштабного вторжения РФ.
«Теперь логика такая: если Путин делает вот это — то мы делаем вот это, и никто не будет пытаться делать что-то, чтобы как-то его погладить, усмирить, остановить. Этот результат не родился за один день. Это результат долгой работы. Тут как раз контакты президента имели решающее значение. Но, в принципе, я совершенно спокоен в плане ожидаемой реакции мира на возможную аннексию», — рассказал министр.
С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.
29 сентября Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».
30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.