Совфед РФ ратифицировал «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины 4 октября, 10:58 Члены Совфеда РФ единогласно поддержали аннексию территорий Украины (Фото:Совет Федерации/Facebook)

Во вторник, 4 октября, Совфед РФ ратифицировал «договоры» об аннексии захваченных войсками РФ территорий Украины.

Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости.

«Договоры» об аннексии частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области поддержали все члены Совфеда РФ.

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что процедура аннексии завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа российского диктатора Владимира Путина, пишет ТАСС.

Когда именно это произойдет, не уточняется.

Накануне аннексию территорий Украины одобрили в Госдуме РФ.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.