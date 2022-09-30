Запад никогда не примет попытку России изменить границы в Европе — Штайнмайер 30 сентября, 15:57 Штайнмайер заявил, что Запад продолжит поддерживать Украины (Фото:Markus Schreiber/Pool/Reuters)

Германия и Запад никогда не примут очередную попытку России изменить границы в Европе, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Режим Путина усиливает эскалацию все дальше и дальше, даже сегодня, с аннексией четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — после незаконных фиктивных „референдумов“ на этой неделе. Мы не примем эти якобы „результаты“, мы не примем эти сдвиги границ», — сказал он, пишет Укринформ.

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Штайнмайер добавил, что западные партнеры продолжат поддерживать Украину, а вторжение России является нападением на международное право и ценности либеральных демократий.

«Итак, ответ может быть только один: мы с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями; мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — финансово, гуманитарно, политически и военно», — сказал он.

Президент Германии также назвал захватническую войну России против Украины «эпохальным переломом».

«Мы все опустошены этой войной, которая принесла столько страданий и разрушений народу Украины, превратила целые города в руины и заставила миллионы людей убегать», — резюмировал Штайнмайер.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

29 сентября Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

30 сентября российский режим собирается объявить об аннексии временно захваченных и оккупированных территорий Украины.



