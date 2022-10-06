Речь Путина об аннексии территорий Украины говорит о его изоляции и потери связи с реальностью — Боррель 6 октября, 13:58 Боррель проанализировал маниакальную речь диктатора Путина, в которой он объявляет об аннексии украинских территорий (Фото:Yves Herman/Reuters)

Речь российского диктатора Владимира Путина, во время которой он объявил об аннексии захваченных территорий Украины, говорит о его изоляции и потери связи с реальностью, заявил глава европейской дипломатами Жозеп Боррель.

Об этом он написал в своем блоге.

По словам Борреля, речью о выдуманных претензиях и вине «коллективного Запада» Путин закрыл двери для диалога и дипломатии.

«Путин сейчас сталкивается с поражениями на поле боя, растущей оппозицией внутри страны и усиливающейся изоляцией за рубежом. Его речь и представленные им мысли были почти сюрреалистическим коктейлем из диких угроз, конспирологических размышлений и выдуманных обид. Это наводило на мысль о человеке, который настолько изолирован, что тонет в чувстве жертвы и потерял связь с реальностью», — отметил глава дипломатии ЕС.

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Боррель добавил, что российский диктатор «все больше ведет свою страну по пути войны, эскалации и изоляции». И это вызывает тревогу.

Он также заявил, что вся «торжественная церемония» в Кремле подтвердила незаконное воровство территорий, а все территории были захвачены силой.

После проведения псевдореферендумов в части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Во время своей речи диктатор в очередной раз немало времени удели жалобам на распад СССР и заявил, что «миллионы» якобы стремятся вернутся на «историческую родину». Незаконное присоединение оккупированных регионов Украины к России он попытался оправдать «правом народов на самоопредление» из устава ООН, не уточнив о каких народах идет речь.

Российский диктатор безосновательно заявил, что жители оккупированных регионов Украины «становятся гражданами России навсегда» и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», заявив при этом, что захват новых территорий обсуждать не намерен.

Путин не стал снова прямым текстом озвучивать ядерные угрозы, заявив только о намерении «защищать нашу землю всеми имеющимися силами и средствами».

Также он заявил, что что Москва не будет жить в «порядке, основанном на правилах» и обвинил «англосаксов» в диверсиях на Северных потоках: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно».

Остальная речь диктатора состояла из стандартных российских пропагандистских штампов и жалоб на историческую несправедливость. После нее Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.

Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 октября Зеленский также ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинские президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.