Гренландия на фоне заявлений Трампа обратилась в парламент Великобритании за помощью

Наая Натаниэльсен обратилась к правительству Великобритании с призывом к «принципиальной позиции» (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен обратилась к правительству Великобритании с призывом к «принципиальной позиции» и попросила помощи в отражении угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

Она подчеркнула, что вопрос нужно решать не военным путем.

«Сейчас необходим диалог — настоящий, глубокий. Несмотря на сложные проблемы в мире, это не повод отказываться от разговора. Сложные вопросы можно решать путем диалога, а не насилия или силы».

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Отвечая на вопрос, с каким посланием она обращается к британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, она отметила диалог.

Она также поблагодарила Стармера за поддержку Гренландии. В свою очередь британский премьер уже предупреждал Трампа, что будущее Гренландии должны определять исключительно Дания и сама Гренландия.

Как утверждает Натаниэльсен, в настоящее время Гренландия не фиксирует «реальной угрозы», но положительно относится к усиленному мониторингу в Арктике.

«Мы не имеем никакого намерения становиться американцами и вполне довольны тем, что являемся частью Королевства Дания», — заявила она.

13 января представитель Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).