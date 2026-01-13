В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США

Представитель Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата. Об этом сообщает The Hill .

Республиканец из Флориды подал соответствующий законопроект в понедельник, 12 января.

«Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем себе позволить игнорировать, — это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую США», — заявил Файн.

Реклама

Политик утверждает, что США не могут оставить будущее «в руках режимов, которые презирают американские ценности и стремятся подорвать безопасность».

В законопроекте говорится, что президент США Дональд Трамп «имеет право» принимать необходимые меры, в частности, начинать переговоры с Данией, чтобы «аннексировать или иным образом приобрести Гренландию как территорию Соединенных Штатов».

Согласно документу, после того, как США станут владельцем Гренландии, Трамп должен направить в Конгресс отчет с возможными изменениями в федеральное законодательство, «которые президент сочтет необходимыми для принятия новоприобретенной территории в качестве штата».

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).