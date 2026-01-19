Бессент вспомнил об аннексии Крыма, объясняя угрозы Трампа в адрес Гренландии

Скотт Бессент заявил, что аннексия Гренландии — это «лучшее» для ЕС и США (Фото: REUTERS/Кевин Ламарк)

Министр финансов США Скотт Бессент вспомнил о российской аннексии Крыма, когда рассказывал об интересе президента Дональда Трампа к Гренландии .

«Какие были доказательства того, что россияне собирались вторгнуться в Крым? На самом деле было много доказательств того, что россияне собирались вторгнуться в Украину, а Джо Байден сказал: „Ну, возьмите немного“. Мы знаем: Гренландия может быть защищена только в том случае, если она будет частью США. Президент пытается избежать конфликта», — сказал он в интервью NBC News.

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Бессента спросили, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией.

«Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов», — ответил министр.

На вопрос, что важнее для национальной безопасности США — Гренландия или НАТО, Бессент назвал это «ошибочным выбором». При этом он отметил, что США будут оставаться частью НАТО.

По его словам, США, введя пошлины против стран, которые выступают против аннексии Гренландии, пытаются избежать «национальной чрезвычайной ситуации».

«Это стратегическое решение президента. Это геополитическое решение, и он может использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны», — добавил Бессент.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

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14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».