Бербок требует «сильного сигнала» против Путина на Генассамблее ООН 19 сентября, 08:29 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует подать «сильный сигнал» против российского диктатора Владимира Путина за его агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает Tagesschau.

«Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций не может быть 'бизнеса как обычно'», — сказала она на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Несмотря на все кризисы в мире, мы должны не только продвигать Устав ООН, но и вместе отстаивать его», — добавила Бербок.

Она подчеркнула, что Устав ООН является «средством для сохранения мира» и отметила, что по этой причине европейцы вместе с другими странами мира хотели внести вопрос российской агрессии в повестку дня ООН в различных форматах.

Бербок акцентировала внимание на вопросе похищения Россией украинских детей и ответственности Путина.

Сейчас в Совбез входят пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция.

На этой неделе в США открылась 78-я сессия Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке собрались мировые лидеры и делегации всех государств-членов ООН, туда прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в заседании Совбеза ООН.

13 сентября генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о необходимости реформы международных институтов в контексте Генассамблеи ООН.