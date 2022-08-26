Глава МИД Германии готова обсуждать запрет туристических виз для россиян 26 августа, 22:47 Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:Ritzau Scanpix/ Emil Helms via REUTERS)

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что готова к компромиссному решению в вопросе запрета выдачи туристических виз россиянам.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Канцелярия канцлера и немецкое министерство согласны, «что мы в Европе можем вместе найти решение, которое объединит все оправданные опасения и стремления», сказала Бербок.

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Она подчеркнула, что не хочет «бросить навсегда 140 миллионов человек в России», но визовый вопрос рассматривается с разных точек зрения.

Немецкая министр добавила, что в Германию приехало относительно немного российских туристов, но, по ее мнению, журналистам или ученым, которые находятся в группе риска в РФ, нужно выдавать визы.

«Будет найдено решение, которое предлагает достаточную свободу действий для различных ситуаций на национальном уровне», — сказала Бербок.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз.

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