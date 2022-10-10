«Поражает спокойствие». Посол Германии во время обстрела пряталась в одном укрытии с сотнями жителей Киева 10 октября, 14:44 Дым поднялся над Киевом после ракетного удара (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в понедельник, 10 октября, во время обстрела страной-агрессором Россией Киева пряталась в одном укрытии с сотнями людей.

«С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, царящее здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева», — написала она в Twitter.

Посольство Германии в Украине расположено в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого вблизи места, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар.



Видео дня

В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву пострадал визовый отдел посольства Германии.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.