«Поражает спокойствие». Посол Германии во время обстрела пряталась в одном укрытии с сотнями жителей Киева

10 октября, 14:44
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Дым поднялся над Киевом после ракетного удара (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Дым поднялся над Киевом после ракетного удара (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в понедельник, 10 октября, во время обстрела страной-агрессором Россией Киева пряталась в одном укрытии с сотнями людей.

«С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, царящее здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева», — написала она в Twitter.

https://twitter.com/AnkaFeldhusen/status/1579402237763547139

Посольство Германии в Украине расположено в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого вблизи места, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар.

Видео дня

В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву пострадал визовый отдел посольства Германии.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

https://www.youtube.com/watch?v=BGyZxg3CIv4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Обстрел Война России против Украины

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