Ангела Меркель уходит из большой политики: интересные подробности ее жизни и карьеры

29 октября канцлер Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Ангела Меркель, которая пребывала на должности последние 13 лет, заявила о своем решении уйти из большой политики в ближайшие годы. Интересные подробности ее жизни и карьеры - в сюжете Радио НВ.

Спецрепортаж Радио НВ. Ангела Меркель: 13 лет канцлерства

Детство и юность

Ангела Меркель родилась в семье лютеранского пастора Хорста Каснера. Возможно, это в будущем и отразилось на карьере лидера Христианско-демократического союза Германии. В то время Гамбург, где жило семейство Каснера, находился под советской оккупацией. Маленькая Ангела входила в пионерскую организацию и учила русский язык. Английский же изучила уже вторым.

В юности будущая канцлер одновременно входила в Коммунистический союз молодежи и молодежную организацию христианских демократов. Окончила физический факультет Лейпцигского университета, защитила диссертацию и даже некоторое время работала в академии в области физической химии.

Впрочем, после падения Берлинской стены Меркель решает идти в политику. Первые попытки в партиях Демократический прорыв, а позже в Альянсе за Германию были неудачными. Избиратели не поддержали Меркель.

Начало политической карьеры

Именно вступление в состав Христианско-демократического союза принес будущему канцлеру весомый успех. В 1991 году Меркель стала Федеральным министром по делам женщин и молодежи. С тех времен сохранился отрывок одного из телешоу, где она дискутирует со скандальной певицей Ниной Хаген о наркополитике.

- Этот вопрос для нас контроверсионный, если легализовать легкие наркотики, чтобы уменьшить количество преступлений, связанных с ними... и тут я не касаюсь программы метадона...

- Это хорошо, что вы в вашей речи прыгаете с темы на тему - "если легкие наркотики будут легализованы". Но вы даже не хотите обсуждать тему терапии, которая действительно помогает от наркотической зависимости. Вот, что важно, мамочка!

Роль канцлера Коля в карьере Меркель

Войти в большую политику Меркель помог канцлер Гельмут Коль. Ангелу даже какой-то момент называли "девочкой Коля". Впрочем, это доверие сыграло с Колем злую шутку.

Новоизбранный вице-канцлер Ангела Меркель и немецкий канцлер Гельмут Коль во время партийной конференции в Дрездене, Германия, 16 декабря 1991 года / EPA

Когда в 1998 году партия потерпела поражение на очередных выборах, а самого главу ХДС уличили в получении денег от олигархов, Меркель одной из первых выступила с критикой своего шефа и призвала однопартийцев выгнать из политического центра устаревшие кадры.

"Наша партия всегда уважала закон и будет его уважать. Хотя Гельмут Коль - это 25 лет истории нашей партии", - сказала Меркель.

В результате Меркель возглавила партию и вывела ее в лидеры на выборах в Бундестаг, получив должность канцлера. Германия начала выбираться из кризиса, в котором она находилась во время правления предшественника Меркель Коля, и вышла в передовые экономики ЕС и мира.

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Вместе с экономическим весом, Берлин получил также вес политический. Германия стала одной из стран, которая задавала в Евросоюзе политические тренды. Сначала это способствовало развитию ЕС, а позже стало объектом критики части государств европейского сообщества.

Поездка в Киев

На третьем году своего канцлерства Меркель приехала в Киев к президенту Ющенко. Тогда решался вопрос предоставления права членства Украины в НАТО. Впрочем, тогда канцлер ограничилась лишь обещанием Киеву о вступлении в Альянс.

С начала российской агрессии в Украине теплые отношения Меркель с президентом РФ Путиным изменились на сдержанно-холодные

Через 6 лет Меркель станет членом Нормандской четверки, пытаясь урегулировать конфликт на Донбассе, проще говоря, остановить военную агрессию России против Украины. Интересно, что с президентом России Владимиром Путиным она знакома уже долгое время: в начале у них были фактически дружеские отношения, а теперь - сдержанно прохладные.

Меркель выбирали канцлером четыре раза. Уверенная победа изменилась падением рейтингов. Одна из причин - миграционная политика и кризис беженцев, из-за чего канцлера неоднократно критиковали. Руководительница Христианско-демократического союза пыталась победить кризис.

После выборов в двух землях Германии, где консервативный блок понес большие потери, появилась информация, что Меркель выходит из партии, однако останется на посту канцлера до окончания полномочий в 2021 году.