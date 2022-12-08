Меркель допустила, что война в Украине закончится за столом переговоров. Данилов резко ответил 8 декабря, 12:31 Меркель заявила, что война РФ против Украины закончится переговорами «когда-нибудь» (Фото:European People’s Party/Flickr)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что война России против Украины закончится за столом переговоров «когда-нибудь». Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал это предположение.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Zeit.

При этом экс-канцлер исключила, что может сыграть в этом какое-либо участие.

«Когда-нибудь это закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — отметила Меркель.

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На вопрос о том, можно ли говорить, что время и обстоятельства переговоров определит Украина, экс-канцлер ответила: «Есть разница между диктаторским миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми переговорами друг с другом. Это все, что я хочу сказать по этому поводу».

Меркель также заявила, что Минские соглашения 2014−2015 годов были попыткой дать Украине время.

«Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина», — резюмировала она.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко отреагировал на слова немецкого политика о возможном окончании войны путем переговоров с РФ.

«Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию путина можно принять и стоя», — написал он в своем Twitter, раскритиковав Минские соглашения.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».