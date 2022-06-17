Меркель не исключила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину связано с ее отставкой 17 июня, 22:38 Цей матеріал також доступний українською Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка могла сыграть роль в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Свое мнение она высказала в интервью RND, фрагмент которого был опубликован в пятницу, 17 июня.



«Мой уход мог сыграть роль, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и стагнация в выполнении Минских соглашений», — сказала Меркель по поводу того, мог российский диктатор Владимир Путин ждать, пока она оставит свой пост, чтобы развязать полномасштабную войну.



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Бывшая канцлер также признала, что ее дипломатические усилия в конце каденции «не имели результата».

В июне Ангела Меркель дала интервью журналу Spiegel, в котором заявила, что не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, отвергла обвинения в политике «умиротворения» страны-агрессора и назвала полномасштабное вторжение РФ в Украину жестокой атакой, которой нет оправданий.

Меркель ушла с поста канцлера Германии в декабре 2021 года, после 16 лет во главе правительства. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.

Правительство Шольца критикуют за промедление с поставками тяжелого вооружения в Украину. Канцлер отвергает критику, обещая, что Берлин расширит военную помощь Украине и передаст ей, в частности, современную систему ПРО, а также тяжелое вооружение для боев на Донбассе.

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