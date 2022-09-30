«Акт отчаяния Путина». В Москве за восемь лет не придумали ничего креативнее аннексии — политолог 30 сентября, 18:59 Эксклюзив НВ Диктатор Владимир Путин в окружении муртадов из временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

То, что Владимир Путин объявил об аннексии украинских территорий, кандидат политических наук Станислав Желиховский называет актом отчаяния диктатора.

«В Москве, как оказалось, за восемь лет ничего нового и креативного не придумали. Они продолжают проводить грубую политику нарушения норм Международного права, законодательства как украинского, так и РФ. Понятно, что все эти „референдумы“ не имеют никакой юридической силы. На мой взгляд, это ничем иным нельзя назвать как актом отчаяния Владимира Путина», — рассказал в эфире Радио НВ Желиховский.

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Аргументирует политолог свою позицию тем, что сразу в нескольких направлениях фронта продолжается успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

«Сейчас Россия в лице ее руководства желает усилить действия, которые она совершает, мотивировать своих граждан на то, чтобы они пошли в ряды Вооруженных сил РФ. <...> И таким образом шли как „пушечное мясо“ для того, чтобы в интересах Кремля, Путина, других высокопоставленных лиц России пополнять те списки погибших россиян, которые мы наблюдаем последние полгода, а это уже почти 60 тысяч человек», — добавил он.

Путин, по мнению Желиховского, продолжает эскалировать ситуацию, но она, однако, закончится полным поражением России:

«Но на этом этапе мы будем наблюдать попытки хоть как-то переломить ситуацию в свою пользу, что хочет сделать Путин и его окружение».