«Этот процесс происходит». Дуда подтвердил, что РФ перебросила часть тактического ядерного оружия в Беларусь 22 августа, 18:42 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 22 августа, сообщил, что страна-террорист Россия находится в процессе переброски ядерного оружия малой дальности в соседнюю Беларусь.

Об этом сообщает Guardian.

«Действительно, этот процесс происходит, мы это видим» — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что этот шаг страны-террориста РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

Видео дня

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко 25 мая сообщил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

17 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не обнаружил никаких изменений в ядерных силах России и не видит причин пересматривать собственную соответствующую структуру.