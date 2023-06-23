«Нельзя позволить победить». Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо застрелить

23 июня, 13:52
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Анджей Дуда заявил, что Россия продолжит наступать, если ее не победить (Фото:Sarah Meyssonnier/Pool)

Анджей Дуда заявил, что Россия продолжит наступать, если ее не победить (Фото:Sarah Meyssonnier/Pool)

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем, который привык есть человеческое мясо, призвав остановить ее.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

Дуда подчеркнул, что России нельзя позволить победить в войне против Украины, потому она продолжит наступать.

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«Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией», — отметил он.

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Президент Польши подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

Ранее Дуда предложил странам, регулярно призывающим Украину к «компромиссу» с Россией, отказаться от собственных территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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