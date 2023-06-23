«Нельзя позволить победить». Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо застрелить 23 июня, 13:52 Анджей Дуда заявил, что Россия продолжит наступать, если ее не победить (Фото:Sarah Meyssonnier/Pool)

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем, который привык есть человеческое мясо, призвав остановить ее.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам.

Дуда подчеркнул, что России нельзя позволить победить в войне против Украины, потому она продолжит наступать.

Видео дня

«Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией», — отметил он.

Президент Польши подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

Ранее Дуда предложил странам, регулярно призывающим Украину к «компромиссу» с Россией, отказаться от собственных территорий.