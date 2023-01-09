Дуда созывает заседание Бюро нацбезопасности Польши: во время встречи с министрами обсудят Украину 9 января, 11:49 Дуда обсудит с правительством политику союзников, связанную с войной в Украине (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

В понедельник, 9 января, президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Бюро нацбезопасности страны, во время которого планируется обсудить ситуацию, связанную с войной в Украине.

Об этом сообщил глава структуры Яцек Сивера в Twitter.

«Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент хочет обсудить текущую ситуацию безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине», — пояснил он.

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Другие подробности встречи пока не сообщаются.

С начала полномасштабного вторжения России Варшава поддерживает Украину, оказывая финансовую и военную помощь Киеву. Польша также приняла миллионы украинских беженцев после нападения войск РФ в конце февраля 2022 года.

За этот период Дуда дважды находился с визитом в Киеве. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот возвращался из Вашингтона обратно в украинскую столицу.

Варшава лоббирует предоставление Украине больше современного вооружения и ужесточение санкций против России.

9 января в Польше подтвердили, что готовы передать Украине некоторое количество немецких танков Leopard.