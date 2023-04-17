Дуда: Любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, действует в интересах Москвы 17 апреля, 18:04 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 17 апреля, заявил, что те, кто призывает прекратить помощь Украине, действует в интересах страны-агрессора России.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Дуда напомнил, что некоторые западные страны призывают прекратить отправлять военную помощь Украине.

«Как сосед Украины, президент республики Польша, а также президент государства-члена ЕС, я хочу сказать отсюда, из нашей части Европы, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы», — сказал Дуда.

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Также польский лидер отметил, что поляки поддерживают Украину и прекрасно понимают украинцев, которые хотят любой ценой отстоять свою свободу и независимость.

Он добавил, что Варшава будет и дальше поддерживать Украину и призывает весь мир продолжать это делать.