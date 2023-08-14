Дуда ожидает от украинской власти понимания, что у Польши есть свои интересы и обязательства 14 августа, 19:58 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Польша последовательно поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, при этом важнейшая обязанность польской власти — охрана интересов Республики Польша, заявил Анджей Дуда.

Об этом сообщает PAP.

Дуду спросили о заявлении премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша, даже вопреки решению Еврокомиссии, не согласится снять блокаду на импорт украинского зерна в Польшу после 15 сентября.

Видео дня

«Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии (…). Но другое дело, и это наша самая важная обязанность — стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами», — сказал Дуда.

Президент Польши прокомментировал заявление руководителя Управления международной политики Марцина Пшидача о том, что Киев не ценит польскую помощь.

«Министр не имел в виду то, что наши друзья из Украины говорят каждый день в средствах массовой информации: „Спасибо, спасибо, спасибо“. Мы это очень часто слышим от простых людей и это очень ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания по определенным вопросам — также, что у нас есть свои интересы и обязательства», — сказал Дуда.

Он признал, что с таким пониманием"иногда бывает по-разному".

«Мы должны помнить, что они находятся в особой ситуации. Поэтому иногда нужно им сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом», — добавил Дуда.