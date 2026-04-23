«Работаем как одна большая стена». Дуда заявил, что Украина совместно с Польшей сможет остановить российскую агрессию

Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что благодаря совместным усилиям можно остановить российскую агрессию. Об этом он сказал в комментарии NV во время Киевского форума по безопасности в четверг, 23 апреля.

«Когда мы имеем одно большое сообщество наций здесь, в нашей части Европы, мы работаем вместе как одна большая стена, останавливая любое российское вторжение против Западной Европы, европейских стран», — отметил Дуда.

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Он также напомнил, что украинцы и поляки уже сдерживали вместе россиян, когда в 1920 году Юзеф Пилсудский заключил союз с Симоном Петлюрой для противодействия большевикам.

«Последний раз, когда мы успешно остановили русских, было в 1920 году. Украинцы вместе с поляками, литовцами и современными белорусами… Мы вместе остановили это вторжение. Это яркий пример того, что мы можем сделать, когда имеем общие интересы, когда мы вместе и когда существует настоящее братство между нашими людьми, между нашими нациями», — добавил экс-президент Польши.

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Анджей Дуда прибыл в Киев 23 апреля для участия в 18-м Киевском форуме по безопасности, который продлится до 24 апреля.

Мероприятие охватывает такие вопросы, как актуальные вызовы в сфере безопасности, в частности поддержка Украины, трансатлантическое единство, противодействие дезинформации, вопросы обороны, энергетическая и ядерная безопасность.