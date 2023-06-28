Зеленский обсудил с Дудой и Науседой нужды Украины на фронте и саммит НАТО 28 июня, 22:23 Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июня, встретился с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которые находятся в Киеве с визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи с Дудой Зеленский поблагодарил его за оборонную помощь, лидерство в создании коалиции танков и активное участие в коалиции истребителей. Он рассказал о ситуации на фронте и нуждах Украины для освобождения своей территории.



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Зеленский и Дуда скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе и обсудили двусторонние вопросы.



Во время переговоров с Науседой украинский президент отметил, что оборонная помощь страны Украине составляет около 1,5% ВВП Литвы. Он поблагодарил за решение Литвы купить для Украины две пусковые установки NASAMS. Они также согласовали позиции перед саммитом НАТО и обсудили ситуацию на фронте.

Дуда во время пресс-конференции выступил за предоставление Украины гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе и за то, чтобы в «совсем недалеком будущем» Украина стала полноправным членом Альянса. Литовский президент сказал, что его страна поддерживает вступление Украины в НАТО и ускорение этого процесса на саммите. Науседа также выразил надежду, что Украина уже в 2023 году начнет переговоры о вступлении в ЕС.

Анджей Дуда и Гитанас Науседа приехали в Киев с необъявленными визитами 28 июня. В этот день Украина отмечает День Конституции — 27-ю годовщину принятия Основного закона в Верховной Раде.