В МИД отреагировали на попытку РФ дискредитировать визит Джоли во Львов: Нравится, не нравится — придется смириться с новой реальностью 1 мая, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Министерство иностранных дел Украины (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления пресс-секретаря российского МИД о приезде во Львов посла доброй воли ООН, голливудской актрисы Анджелины Джоли.



Война России против Украины — главные события 1 мая

В комментарии НВ спикер МИД Олег Николенко заявил, что как бы в Москве ни пытались дискредитировать цель поездки актрисы, «мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за ее войны против Украины».

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«Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить „самому раскрученному представителю всего мира“, а Россия — нет», — отметил он.

По словам Николенко, от российского режима сейчас открещиваются «даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса», а реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для РФ.

«Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе «отряда Путина», — добавили в МИД Украины.

Посол доброй воли ООН, американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину. О приезде кинозвезды стало известно, когда свидетели сфотографировали ее во львовском кафе в субботу, 30 апреля.

Джоли посетила детей, которые были вынуждены покинуть дом и временно переехать во Львов, а также пообщалась с волонтерами на железнодорожном вокзале города. Во время визита актрисы во Львове была угроза ракетных обстрелов, поэтому ей пришлось идти в укрытие. Дальше Джоли планирует направиться в Киев.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Джоли якобы «позвали» в Украину, чтобы отвлечь внимание от эвакуации гражданских жителей с завода Азовсталь в Мариуполе.



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