«Будем продолжать». Литовский медийщик, организовавший сбор средств на Bayraktar для ВСУ, получил награду ГУР 9 августа, 15:28 Андрюс Тапинас (Фото:Andrius Tapinas/Facebook)

Литовский медийщик Андрюс Тапинас, который был инициатором кампании по сбору средств в Литве для приобретения комплекса Bayraktar для Украины, получил награду ГУР.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

По словам самого Тапинаса, «эта медаль всем нам — кто пожертвовал, распространял, поддерживал, организовал и пытался сделать так, чтобы у украинской разведки были более острые электронные глаза».

Видео дня

«Мы будем продолжать это делать и не устанем! Слава Украине!», - сказал он.

Сбор средств на Bayraktar для Украины инициировал телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства направили на бомбы и ракеты для Bayraktar, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.