В Норвегии из СИЗО выпустили экс-командира ЧВК Вагнера 25 января, 19:14 Андрей Медведев (Фото:Gulagu.Net/Handout via REUTERS)

В Норвегии сообщили, что из СИЗО выпущен бывший командир одного из подразделений ПВК Вагнера Андрей Медведев. Он бежал из России и просил политическое убежище.

Об этом сообщает AP.

Представитель миграционной полиции Норвегии Йон Андреас Йохансен сообщил, что причин содержать Медведева под стражей больше нет.

По словам адвоката Медведева, его клиент был недоволен строгими мерами безопасности, которые его заставляли соблюдать, поэтому полиция поместила его под стражу. Он добавил, что не знает, где будет находиться его подзащитный.

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23 января в Норвегии правоохранители задержали экс-командира Медведева.

Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против хозяина ЧВК Евгения Пригожина.

По данным проекта Гулагу.нет, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.