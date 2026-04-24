«Обещания РФ были ложью». Сибига призвал страны Африки противодействовать вербовке своих граждан на войну против Украины

24 апреля, 11:01
Граждане Кении, которых Россия привлекла к войне против Украины (Фото: ГУР МО)

Граждане Кении, которых Россия привлекла к войне против Украины (Фото: ГУР МО)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на привлечение кенийцев к войне против Украины на стороне страны-агрессора России.

«Еще один печальный урок того, как Россия „уважает“ договоренности. Ее обещания кенийской стороне были просто ложью», — написал он на своей странице в X.

Сибига призвал страны Африки противодействовать вербовке своих граждан в российскую армию.

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«Пришло время не только Кении, но и правительствам других стран Африки осознать это и решительно противодействовать незаконной вербовке, а не просить Москву об услугах», — добавил глава МИД Украины.

23 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во время боевых действий на фронте украинские военные ликвидировали группу наемников из Кении, которые воевали на стороне России.

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Ранее кенийский депутат Кимани Ичунгвах со ссылкой на отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований заявил, что Россия завербовала более 1000 кенийцев на войну против Украины.

В ноябре 2025 года МИД Кении сообщил, что более 200 граждан страны воюют на стороне РФ.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил, что Россия активизирует экономическое сотрудничество с Кенией, стремясь укрепить свое политическое влияние в регионе и использовать эти связи для вербовки граждан африканских стран на войну.

ЦПД также писал, что страна-агрессор разворачивает глобальную вербовку наемников в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америке, маскируя это под «сотрудничество» с правительствами и «охранными структурами».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Андрей Сибига Кения Война России против Украины Наемники Африка

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