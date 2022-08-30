В Сербии опровергли, что собираются выдать экс-генерала СБУ Наумова России 30 августа, 22:21 Андрей Наумов (Фото:Схеми / RFE/RL)

В Министерстве внутренних дел Сербии во вторник, 30 августа, опровергли информацию о том, что бывшего генерала СБУ Андрея Наумова собираются выдать России.

Как сообщает пресс-служба МВД, глава ведомства Александр Вулин назвал информацию о Наумове ложной и заявил, что так его пытаются дискредитировать перед формированием нового правительства.



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«Эта глупая ложь является частью борьбы за устранение меня из правительства Сербии, а также попыткой очернить любого, кто выступает за то, чтобы не вводить санкции против России и сохранять политику военного нейтралитета», — утверждает министр.

Он добавил, что Наумов сейчас находится под стражей в Нише, и «ни Украина, ни Россия» не запрашивали его экстрадицию, а в случае запроса его будет рассматривать Министерство юстиции, потому что у МВД нет таких полномочий.

Ранее The Insider сообщало, что Россия готова предоставить Наумову убежище в обмен на фейковые показания против президента Владимира Зеленского, над которым страна-агрессор якобы хочет устроить судилище. По информации издания, этим вопросом занимается глава МВД Сербии Александр Вулин, который 23 августа встретился в Москве с секретарем совбеза РФ Николаем Патрушевым.



В МВД Сербии 8 июня сообщили, что на границе с Северной Македонией были задержаны гражданин Украины и гражданин Германии, подозреваемые в отмывании средств. При досмотре их машины полиция нашла более 600 тысяч евро, около 125 тысяч долларов и два изумруда стоимостью около 6500 евро.

По данным журналистов, речь о Наумове и гражданине Германии Александре Аксте, который в Украине внесен в санкционные списки как контрабандист. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что у него есть информация о задержании Наумова.

Как сообщают Схемы, Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации Схем, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

Схемы также писали, что Наумов мог передавать российским спецслужбам секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

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