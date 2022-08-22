Экс-посол Украины в Германии Мельник вернется в Киеве в середине октября 22 августа, 12:59 Мельник будет находиться в Германии еще почти два месяца (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin/Facebook)

Украинский дипломат Андрей Мельник покинет пост посла в Германии 14 октября и вернется в Киев.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Presse-Agentur, пишет Spiegel.

«15 октября я уже должен быть в Киеве, чтобы занять новую должность, вероятно, в Министерстве иностранных дел», — отметил он.

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По данным издания, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже предложил Мельнику занять должность одного из его заместителей. Это должен одобрить Кабмин.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

В начале августа дипломат заявил, что получил несколько предложений касательной своей дальнейшей работы в Киеве после отставки с дипломатической должности в Берлине.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

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