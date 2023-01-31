«Запад реагирует слишком вяло». После тяжелых «танковых родов» Германия уже расслабилась — большое интервью NV с Андреем Мельником 31 января, 21:12 Эксклюзив NV Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

В ноябре 2022 года он стал замминистра иностранных дел Украины.

В интервью Radio NV Мельник рассказал о сложной позиции Германии, что не так с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, усилении давления на Россию и реальных перспективах вступления Украины в Евросоюз.

Видео дня

— Начнем с нашего невменяемого соседа России, войны и того, когда она может закончиться. Это тот вопрос, который, вероятно, беспокоит и волнует много украинцев. Относительно внутренней ситуации в России. Мы не видим там протестов, но видим социологию, которая показывает, что общественное мнение очень изменилось после начала мобилизации: уже втрое больше людей хотят переговоров с Киевом, чем продолжения войны. Если сделать проекцию еще на шесть месяцев или на 12 месяцев, можно понять, что в России будет только хуже. Как вы думаете, такие факторы, западное давление могут побуждать российское руководство задуматься об окончании войны?

— Это сложный вопрос. Мне все же кажется, что здесь сложно быть оптимистом с украинской точки зрения. Нам не стоит недооценивать не только настроенность нынешнего руководства Кремля продолжать эту войну, но и готовность россиян ее терпеть.

— Вы имеете в виду обычных россиян?

— Обычных россиян, и, наверное, политические элиты — тех, кто боялся, переживал, кто, возможно, не разделял это мнение. Они, думаю, уже уехали давно.

Мне кажется, что давление важно. Мы видим, что ситуация становится более сложной, это действительно в России так. Но она не является для них критической.

Мы видим, что экономика переводится на военные рельсы, к сожалению. Мы видим, что то вооружение, которое они производили и до войны (например, те же танки), [производится]: они в три смены работают и танки направляются на фронт. Мы видим мобилизацию, проведенную в октябре. И уже три-четыре месяца мобилизованных готовят к этой войне. Как бы мы их там ни назвали («чмобики» и т. д. ), недооценивать это не стоит.

Нам, конечно, нужно смотреть вперед и надеяться на то, что в этом году будет победа. Но критической массі там еще не имеется.

Это значит, с одной стороны, есть еще очень много механизмов, как усилить санкционное давление на ракетные программы, на те сферы, в которых россияне в глубинке продолжают производить это оружие, которое потом попадает в Украину. И мы не можем позволить, чтобы это так и продолжалось дальше. Для этого нам нужно убеждать наших западных партнеров и союзников.

То, что мы получили — прорыв по танкам — это действительно историческое решение, можно так сказать. Но опять же, если посмотреть на количество этих танков, которые нам обещали…

— А сколько нам обещают? Сотню?

— Можно посчитать, выходит где-то так плюс-минус. Вопрос в том, что это будут пока, к сожалению, всего 14 Леопардов из Германии. Можно делать гораздо больше, можно умножить на 10 цифру и сделать это в течение следующих месяцев. Также мы видим небольшое количество других государств. И это все логистично.

И для армии это огромный вызов — обучение, которое уже начинается.

Запад должен осознать, что [победа Украины зависит] от того, насколько он будет готов идти дальше и делать еще более кардинальные шаги, пересекать эти красные линии, которые наши партнеры сами себе рисуют каждый раз. То есть мы двигаемся все равно очень медленно для того, чтобы наша армия получила то самое современное оружие, которое позволит снизить наши потери на фронте, позволит сдержать этот натиск — не только у Бахмута, но и мы видим Запорожье. И главное — подготовить грамотно это контрнаступление, на которое все украинцы надеются. Но это будет возможно только тогда, когда у нас будут эти танки. На самом деле нам нужно, наверное, 300 танков.

— Залужный написал в статье The Economist, что нам нужно 300 танков.