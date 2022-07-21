«Finita la comedia». Интервью с недипломатическим дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении РФ и горьком «пробуждении» 21 июля, 21:14 Эксклюзив НВ Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin/Посольство України у ФРН/Facebook)

Он позволял себе говорить, что действующий немецкий канцлер Олаф Шольц ведет себя, как «обиженная сосиска», и жестко критиковал бывшую главу правительства Ангелу Меркель за «слишком мягкое отношение к диктатору [Владимиру] Путину».

Эксперты полагают, что нетрадиционные методы коммуникации дипломата помогли открыть глаза немцам на настоящую Россию.

Андрей Мельник — уже бывший посол Украины в Германии и до сих пор дипломат, которого называли «недипломатичным», в интервью Радио НВ рассказал, какой остается Германия.

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— Мы продолжаем аплодировать вам за то, как вы коммуницировали потребности Украины и проблемы немецких властей. Хочу начать с самого главного. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ресурсы для помощи Украины заканчиваются: «Мы больше не можем многое отдавать из запасов Бундесвера. Я скажу это очень четко. Мой коллега — министр обороны Украины — тоже об этом знает». Неужели Бундесвер действительно такой хилый?

— Мягко говоря, эта позиция не соответствует действительности. Мы обладаем достаточным количеством инсайдерской информации, подтверждаемой, кстати, источниками из самого правительства, о том, что Германия имеет более чем достаточно возможностей для того, чтобы и дальше помогать нам именно из запасов Бундесвера — Вооруженных сил Германии. Если честно, это заявление выглядит довольно странно, ведь немецкое правительство могло бы направить в Украину сотни [бронетранспортеров] Фукс (Fuchs — нем.). Речь идет также о возможности [предоставления] БМП типа Мардер (Marder — нем.). И даже о том, что из запасов Бундесвера мы могли бы получать боевые танки Леопард-1 или Леопард-2 (Leopard — нем.).

Жаль, что правительство пытается доказать общественности нечто обратное. Надеюсь, что нам удастся [это изменить] с помощью наших друзей и в самом правительстве, с помощью оппозиции, которая требует от Бундестага вернуться с летних каникул именно для того, чтобы продолжить обсуждать вопросы предоставления Украине тяжелого вооружения как можно скорее. Поэтому я верю в то, что правительство не будет отмежевываться и придумывать новые отговорки, чтобы не предоставить Украине ту помощь, которую Берлин может сегодня нам предоставить.

— Почему они не снабжают нас теми же танками Леопард? Это вопрос, который очень часто задают, но какой у вас ответ?

— На самом деле, много аргументов, которые немецкая сторона озвучивает по крайней мере в закрытых переговорах. Один из них состоит в том, что Германия не может быть первой в том, чтобы предоставить Украине, например, танки Леопард. Нам прямо говорят: «Если США предоставят Украине, нашим ВСУ танки Абрамс (Abrams — англ.) американского производства, тогда Германия сможет расширить эту помощь и на такое вооружение.

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