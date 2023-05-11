Андрей Мельник может стать послом Украины в Бразилии — МИД страны

11 мая, 20:10
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Андрей Мельник с представителем администрации президента Бразилии Селсо Аморимом в Киеве 10 мая 2023 года (Фото:mfa.gov.ua)

Андрей Мельник с представителем администрации президента Бразилии Селсо Аморимом в Киеве 10 мая 2023 года (Фото:mfa.gov.ua)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник может возглавить посольство страны в Бразилии.

В пресс-службе МИД Бразилии в четверг, 11 мая, сообщили, что одобрили назначение Андрея Мельника послом Украины в стране. Должность посла сейчас вакантна.

МИД Украины, а также сам Андрей Мельник эту информацию пока не комментировали. 10 мая замглавы МИД провел встречу с главным советником администрации президента Бразилии Селсо Аморимом.

Видео дня

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1656630641163743235

О том, что Мельник может стать украинским послом в Бразилии, ранее сообщил немецкий таблоид Bild. По данным таблоида, президент Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Бразилиа и для этого направляет туда высокопоставленного украинского дипломата.

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Андрей Мельник ранее говорил, что президент поручил МИДу разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна.

В интервью NV дипломат рассказывал, что у Украины всего шесть посольств в Центральной и Южной Америке, в то время как страна-агрессор Россия сосредоточила там более 100 представительств.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Бразилия МИД Украины Андрей Мельник

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