Экс-послу Мельнику устроили в Германии особенное прощание для исключительных случаев — Bild 26 сентября, 18:31 По прощанию Мельнику подарили портрет президента ФРГ (Фото:Bild/Telegram)

Экс-послу Украины в Германии Андрею Мельнику устроили почетное государственное прощание, которое обычно организуют только в исключительных случаях, сообщает Bild со ссылкой на неназванный источник в немецком МИД.

Особенное прощание для Мельника должно было просигнализировать о «четком признании» Германии, сказал источник. По его словам, такое прощание происходит «лишь в немногочисленных исключительных случаях».

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Во время прощания Мельник поблагодарил Германию за поддержку, которую Берлин оказал ему и его стране. Он отметил, что 24 февраля Украина оказалась «на грани краха», поэтому его поведение, которые иногда провоцировало критику немецкого общества, следует понимать как «крики о помощи».

В отличие от большинства послов в подобных случаях, его принимал заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер, пишет ресурс. На прощание Линдер вручил Мельнику портрет президента ФРГ и личный подарок.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, своим указом назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии.

Мельник был уволен указом президента от 9 июля. Он стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник резко критиковало правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

По информации немецких СМИ, Мельник должен вернуться в Украину в октябре и может занять новую должность в Министерстве иностранных дел Украины сразу после возвращения.

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