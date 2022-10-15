Экс-посол в Германии Мельник уже выехал в Украину. Его преемника ждут 17 октября 15 октября, 16:07 Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в субботу, 15 октября, покинул Германию. Новый глава, Алексей Макеев, может прибыть уже через два дня.



Об этом сообщает dpa.

Мельник покинул свое жилье около 10 утра и отправился в аэропорт. Как пишут журналисты, он в типичной для себя манере подчеркнул, что Украине нужно передать еще больше оружия.

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«Я думаю, что мне удалось сосредоточить внимание немцев на теме Украины и убедиться, что Украину действительно заметили и поняли. Когда я вернусь домой, я буду полон гордости за то, что из Германии доставили много систем вооружения, которые помогут нам шаг за шагом отвоевывать оккупированные территории», — заявил агентству Мельник.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.



Он стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник резко критиковал правительство ФРГ и канцлера Олафа Шольца за промедление со снабжением вооружений в Украину.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу.

23 сентября новым послом Германии президент назначил Алексея Макеева, который был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.

